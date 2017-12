Aplicativos ajudam escola, pais e alunos

O Colégio Novo Tempo acredita que a tecnologia pode ser uma grande aliada não só no aprendizado dos alunos, mas também auxiliando em outros processos dentro da escola, como na comunicação.

A rotina escolar é intensa. Na vida das famílias, não é diferente. Com tanta correria, é preciso criar formas de se comunicar que acompanhem o ritmo de todos. Por isso, a escola adotou o Class APP, uma ferramenta que detecta e envia lembretes para quem ainda não leu os recados, avisa por e-mail ou SMS, se necessário.

O aplicativo permite que professores enviem mensagens sobre lições de casa das crianças, comunicados sobre eventos e viagens. Uma comunicação simples, que acontece de forma rápida e segura, aproximando ainda mais as famílias da escola.

Há diversos outros aplicativos que podem auxiliar na organização do tempo ou facilitar também a vida dos alunos na hora de estudar. Separamos três sugestões.

InClass

Com tantas provas, trabalhos e coisas a fazer, este aplicativo busca ajudar o estudante a se organizar. Há espaço para adicionar anotações das matérias, datas das provas e horários de aulas. Ele também lembrará os alunos dos compromissos que possuem.

Ortografa!

Quem nunca teve dúvidas sobre o Novo Acordo Ortográfico? É com hífen ou sem? E por aí vai. Para uma consulta rápida, basta digitar uma frase no app Ortografa!. O aplicativo mostra se há algum erro e, se tiver, ele ensina como é a grafia correta.

Edu.App

Hoje, o Enem atrai muitos estudantes. Só na edição deste ano, a expectativa é de que 7 milhões participem. Alunos do último ano do Ensino Fundamental já se interessam em treinar para a prova. O Edu.app reúne videoaulas com foco no exame. Para testar o aprendizado, a ferramenta “Desafio” tem questões que devem ser respondidas em determinado prazo. Mais um canal que pode ajudar na preparação.