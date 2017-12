Alunos aprendem a interpretar textos

Mais do que incentivar os alunos a ler, o Colégio Novo Tempo promove atividades para que eles descubram o fantástico mundo da interpretação de textos. Compreender o que está escrito é fundamental.

Por isso, alunos do 5º ano estão aprendendo a analisar discursos, buscando traduzir o que está escrito. Para trabalhar a leitura minuciosa com a turma, as professoras apresentaram “A Professora de Horizontologia”, um texto lúdico e interessante.

Por meio de um diálogo entre aluna e professora, a autora Fernanda Lopes de Almeida mostra que o conhecimento é inesgotável e que a partir de questionamentos podemos apender e transmitir algo novo. E assim puderam também fazer na aula.

A atividade foi realizada ao ar livre, numa aula descontraída e que reforçou que ler é muito mais do que “passar os olhos” em algum texto. Interpretar torna a leitura muito mais interessante.

Incentivar sempre

Pesquisas recentes comprovaram que mais da metade da população brasileira não consegue interpretar um texto. Isso tem um reflexo negativo não só nos principais vestibulares, que exigem essa habilidade, mas traz dificuldades nas coisas simples do dia a dia, como ler uma bula, um mapa e ou fazer uma receita culinária.

Não basta saber ler, é preciso interpretar. Quando for ler com o seu filho/filha, incentive o questionamento e a leitura atenciosa.