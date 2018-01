Alunos aprendem Sistema Respiratório

Alunos do 5º ano do Colégio Novo Tempo estão aprendendo sobre o Sistema respiratório. O aprendizado foi levado à prática, e eles conseguiram testar a suas frequências respiratórias para entender melhor o que mantém o ser humano vivo e o funcionamento do sistema.

Eles analisaram a frequência respiratória por minuto enquanto estavam sentados, após a caminhada e, posteriormente, após uma corrida. Com esse estudo aprenderam que o oxigênio não é importante apenas para o pulmão, mas é energia para os músculos em movimento.

Quando inspiramos, o ar entra pelas narinas ou pela boca, passa pela faringe – tubo compartilhado pelos sistemas digestório e respiratório – e pela laringe, órgão que contém as pregas vocais.

Segundo a equipe pedagógica, é fundamental conhecer e identificar os sistemas, conhecer as funções de cada órgão, assim aprender a cuidar do corpo e identificar se algo não vai bem e os motivos disso.