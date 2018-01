Alfabetizar de forma leve e descomplicada

Alfabetização em muitos momentos pode parecer um desafio na educação. Também gera ansiedade em muitas famílias. Na realidade, o processo não deve ser encarado como algo complicado.

As crianças pensam sobre a escrita antes mesmo de entrarem na escola por terem acesso às práticas em casa e em outros locais. Quando você lê um livro para ela, por exemplo.

Na escola, um exemplo foi uma atividade realizada com as turmas do Infantil I e II. O jogo “Letras Escondidas” fizeram os pequenos caminhar mais um passo ao encontro da alfabetização. De forma leve e descontraída, cada aluno teve que encontrar a carinha escondida nas letras iniciais do seu nome.

Segundo a equipe pedagógica, o objetivo é tornar o processo de aprendizagem e alfabetização mais fácil, dinâmico e atrativo. Como sempre ressaltamos, é também brincando que se aprende.

Dicas

– Leia com seu filho, leve-o em livrarias, convide para escrever listas, bilhetes, e-mails.

-Evite corrigir ou dizer que está errado ou que só há uma forma correta de escrever.