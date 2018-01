Acampadentro na escola: tempo de descobertas

Um dos momentos esperados pelas crianças do Colégio Novo Tempo é o Acampadentro – um evento para brincar, aprender e se divertir. Além disso, uma oportunidade única de explorar o ambiente com os amigos, vencer medos e fazer descobertas importantes.

As turmas foram divididas em equipes e diversas atividades e jogos foram promovidos, inclusive no escuro, com lanternas. Os pequenos ficaram entusiasmados e demostraram muita criatividade.

Segundo a equipe pedagógica, no acampadentro, os alunos fortalecem o vínculo com os colegas e com as professoras. Para os profissionais, é igualmente especial.

“A gente vê os alunos crescendo, aprendendo a ter responsabilidades. Para muitos deles, é a primeira vez dormindo longe da família. Encaramos esse momento com muita seriedade, cumplicidade e carinho. Assim, temos a certeza de que a experiência ficará para sempre na memória”, contam as professoras.