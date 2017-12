7 atitudes vão ajudar a manter a saúde das crianças no outono

O outono dá início à queda da temperatura. Nesta época do ano, é mais comum as crianças apresentarem gripe, resfriado, bronquiolite. A baixa umidade relativa do ar acaba provocando inflamações e quem é alérgico sofre mais com esse clima mais seco.

Você já deve ter ouvido ou até mesmo se perguntado o motivo de as crianças que estão na escola ficarem mais doentes, especialmente, durante o outono e o inverno.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Grande parte das doenças é causada por vírus, que se transmitem de uma para outra com muita facilidade por meio das gotículas de saliva. Além disso, até os dois anos, o sistema imunológico, que defende o organismo, está imaturo e, por isso, é mais comum acontecer infecções.

As dicas para minimizar os efeitos dessa estação, às vezes, parecem ser repetitivas, mas especialistas garantem: atitudes simples podem, sim, evitar o contagio de doenças:

– lave cobertores e mantas guardados por bastante tempo antes de usar

-Use aspirador de pós na casa pelo menos 3 vezes na semana

-Mantenha o ambiente limpo e arejado. A abertura das janelas durante o dia propicia melhor circulação do ar e eliminação de partículas

-Hidrate as crianças e garanta uma alimentação rica em nutrientes, vitaminas e sais minerais

-Evite aglomerações, sobretudo onde tenham pessoas doentes

-lave as mãos várias vezes ao dia

-Lave o nariz com soro fisiológico e estimule a criança a assoar o nariz várias vezes