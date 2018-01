6º ano aprende a formular hipóteses

Hipóteses, leis e teorias começam a fazer mais parte das turmas do 6º ano. Com base no material do Sistema Anglo de Ensino, os alunos aprenderam, na prática, sobre densidade.

A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Uma das formas de apresentar o assunto e trabalhar o experimento é mostrar que substâncias que não se misturam e que possuem densidades diferentes, quando colocadas juntas, terão a substância menos densa sobre a mais densa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um exemplo é o óleo e a água. Como o óleo é menos denso, ele flutua sobre ela. A proposta é que eles deveriam formular hipóteses e, depois, testar por meio de experimentos que permitissem verificar se ela era ou não verdadeira.

Após os estudos, os alunos realizaram uma atividade em grupo para formalizar o relatório científico.