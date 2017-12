Colégio Novo Tempo

Nono ano comemora formatura em Rio das Pedras

Mais um ano está chegando ao fim. Na bagagem, cada aluno está guardando mais do que conteúdos, levam consigo aprendizados, conquistas e superações. Para celebrar as lembranças boas, o crescimento e as amizades construídas ao longo de 2017, as turmas do nono ano partiram para uma viagem inesquecível. O destino foi o Club Med