Visconde de Sabugosa e Emília parabenizam as crianças pelas ações sustentáveis

Não é todo dia que o Visconde de Sabugosa e a Emília, personagens ilustres do Sítio do Pica-pau Amarelo, visitam uma escola. Mas os pequenos da Educação Infantil e do Fundamental I tiveram esse privilégio hoje.

Para enfatizar a importância do Projeto Saber Cuidar – cujo principal objetivo é fomentar ações processuais e contínuas de sustentabilidade do planeta e de todas as espécies que nele habitam – os personagens percorreram a escola, agradecendo o engajamento dos pequenos no cuidado com a coleta do lixo do Colégio e com todo o aprendizado que o processo envolveu.

O Visconde de Sabugosa e a Emília entraram nas salas de aula e perguntaram às crianças o que poderia ser colocado na lixeira cinza (material não reciclável) e na lixeira marrom (material orgânico). Perguntas como “Em que lixo o ‘Visconde de Sabugosa’, que é feito de sabugo de milho, poderia ser colocado?” e “Será que a Emília poderia ser reciclada, já que ela é feita de pano”? agitaram a meninada.

Foram muitas as ações das crianças ao longo de 2017. Eles fizeram horta na escola a partir do adubo produzido com o lixo orgânico do Colégio, observaram o crescimento das mudas e regaram a horta. Aprenderam como ninguém o que colocar em cada lixeira, “ensinaram” os pais sobre a importância de promover uma ciranda sustentável, pois o planeta precisa desse olhar.

“A atividade foi muito importante para finalizar 2017, retomando todas as ações do Saber Cuidar de uma forma lúdica e festiva. Queríamos enfatizar a ideia de que é importante, mesmo no período de férias, que os pequenos continuem cuidando dos lixos, fazendo a reciclagem em casa, por exemplo”, afirmou João Gabriel Sedrez, Agente de Pastoral do Colégio Marista Arquidiocesano.