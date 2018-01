Uma fase do Projeto de Vida: Enem

Os adolescentes chegam ao final do Ensino Médio com algumas tarefas importantes: escolher sua graduação, universidade e carreira. Não é uma tarefa fácil! Exige muita pesquisa, diálogo e autoconhecimento, mas uma coisa é certa, precisarão passar pelos processos seletivos de ingresso nas universidades. Hoje, o Enem é o exame que abrange pelo menos 228 mil vagas disponíveis em mais de 131 Instituições Federais, e para conquistar uma dessas vagas é importante se preparar para a maratona que começa com as inscrições de 09 a 20 de maio. As provas acontecem nos dias 05 e 06 de novembro e contemplam as áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, no primeiro dia (90 questões e Redação, com duração de 4h30min), e de Códigos e Linguagens e Matemática, no segundo dia (90 questões, com duração de 5h30min).

Muitas pessoas pensam ser responsabilidade apenas da 3ª Série do Ensino Médio o sucesso ao final desse processo, porém para se construir alunos com capacidade de criar suas próprias argumentações diante dos problemas apresentados, de propor soluções e formas de intervenção e de compreender fenômenos, é exigida, desde a primeira série do Ensino Médio, uma preparação na qual os alunos sejam expostos a diversidades, estratégias e projetos que os possibilitem construir estas competências, e para isto, é necessário muito planejamento, avaliação e orientação.

Os alunos precisam desenvolver sua capacidade de serem efetivos estudantes: assistirem e participarem das aulas, mas também desenvolverem sua autonomia e protagonismo de organização e hábitos de estudo. Nesse sentido, é muito importante que a família acompanhe essa etapa e tenha um papel decisivo na clareza dos horários livres e horários de estudos dos filhos: estudantes!

Uma preparação efetiva ao longo desses três anos permitirá o alcance do sucesso nessa etapa do Projeto de Vida através do Enem.

Por Welington Nunes Souza, coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano