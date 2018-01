Tochas olímpicas causam furor nos alunos

Os Jogos Olímpicos Rio 2016 estão acontecendo e o Colégio Marista Arquidiocesano está em pleno clima esportivo. As tochas de dois ex-atletas, a do medalhista olímpico José Montanaro (pertencente à geração de prata do vôlei) e a de Gabriel Moreti, jogador de basquete, visitaram a escola.

Diante do acontecimento, alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental vibraram com as tochas e puderam sentir um pouco da emoção de participar dos Jogos Olímpicos. As mascotes Tom e Vinicius também fizeram sucesso, as crianças abraçaram e interagiram com os divertidos personagens.

O Arqui e os Jogos Olímpicos

A parte pedagógica não ficou de fora dos Jogos. Uma gama bem ampla de assuntos vem sendo tratada desde o início do ano nas salas de aula desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Dentre os assuntos discutidos dentro da disciplina de Educação Física estão o uso do dinheiro para melhorar a estrutura do País, a alavancagem do turismo e os benefícios gerados para a cidade-sede (Rio de Janeiro), “a evolução dos Jogos Olímpicos”, “a influência da mídia nessa evolução”, “a importância da tecnologia para a evolução dos jogos”, “os benefícios e malefícios de sediar as Olimpíadas”, “os custos para realizar os Jogos Olímpicos”, “os Jogos Paralímpicos: histórico, esportes e valores”, etc.

Esses assuntos de grande relevância estão sendo tratados de acordo com a faixa etária. Na pauta da Educação Infantil, estão as Mascotes e os valores olímpicos; no 2° ano, estão sendo discutidos os esportes e os ídolos olímpicos; no 3°, os esportes olímpicos; no 4º, as modalidades olímpicas e suas classificações (esportes individuais e coletivos); no 5º, os valores olímpicos e educacionais; no 6°, o histórico dos Jogos Olímpicos; no 7º, os Jogos Paralímpicos, passando por histórico, esportes e valores; no 8º, as capacidades físicas relacionadas aos esportes que estão sendo abordadas; no 9º, a influência da mídia e do mercado na prática esportiva de acordo com o gênero; na 1ª série do Ensino Médio, o histórico dos Jogos Paraolímpicos, a importância dos jogos no mundo atual e a síntese da biografia esportiva de 3 atletas brasileiros medalhistas nas Paralimpíadas; na 2ª série, os alunos estão discutindo a evolução dos Jogos Olímpicos, a influência da mídia nessa evolução e a importância da tecnologia para a evolução dos jogos; e por fim, na 3ª série do Médio, a pauta gira em torno dos benefícios e malefícios de sediar as olimpíadas, dos custos para realizá-las e de como o Brasil e o Rio de Janeiro se prepararam para os Jogos Olímpicos de 2016.

Há ainda muito o que esperar do nosso ano esportivo. Daqui a pouco teremos os Jogos Paralímpicos (de 7 a 18 de setembro). Que eles tragam ganhos e que sirvam para fomentar a importância do esporte na vida dos brasileiros.