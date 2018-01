PROMOVER DESAFIOS, EXCELENTE FORMA DE INTERAÇÃO

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Diretor Geral Valentin Fernandes, recém-chegado ao Colégio Marista Arquidiocesano, propôs desafios aos alunos mais novos, de Infantil 5 a 5º ano. Dois desafios já foram propostos, a Campanha da Fraternidade e a Páscoa com o objetivo de criar intimidade e promover interação do Diretor com os alunos.

A partir do tema da Campanha da Fraternidade 2016, que nos convida a refletir sobre os cuidados que devemos ter com a Casa Comum, nossa Mãe Terra, foi lançado aos estudantes o 1º desafio: trazerem à escola, por escrito ou por meio de foto impressa, alguma atitude que já praticam junto de sua família para ajudar no cuidado da nossa Casa Comum.