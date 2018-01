Projeto de lei de aluna do 6° ano foi selecionado para a 15ª edição do Parlamento Jovem

A equipe do Arquicultura, composta pelos professores Ester Abdelnur, Marcelo Pereira e Paulo Mendes, tem o prazer de informar que o projeto de lei da aluna Maria Eduarda Duarte Palú, do 6° ano, foi selecionado pela Câmara Municipal de São Paulo por conta do Parlamento Jovem, programa criado em 2011 pela própria Câmara com o objetivo de oferecer aos alunos lições de cidadania e democracia a partir da elaboração de projetos de lei com temáticas de educação, natureza, trânsito, transporte e saúde.

O projeto de Maria Eduarda propôs a criação de equipes de recreação para as crianças nos parques públicos municipais da cidade aos finais de semana e feriados. Segundo a Marista, a ação deve ser papel da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, composta também por educadores culturais. A justificativa da proposta passa pela necessidade de reduzir o sedentarismo, aumentar o contato com a natureza e favorecer a socialização.

“Maria Eduarda e outros alunos das redes pública e particular terão a oportunidade de vivenciar o papel de vereadores por um dia na Câmara Municipal. A 15ª edição do Parlamento Jovem acontecerá em 11 de novembro e possibilitará que estudantes de 6º a 9º ano conheçam as funções e trabalhos do Legislativo paulistano, por meio da apresentação de projetos pensados por eles e da votação de propostas dos colegas”, afirmou Ester Abdelnur, professora de História e uma das coordenadoras do Arquicultura.

“O objetivo da experiência, que neste ano contou com 171 inscrições, é propiciar a vivência prática da cidadania e do processo democrático, com diplomação e exercício de mandato. Por isso, os 55 estudantes selecionados ocuparão as cadeiras dos parlamentares em sessão solene no Plenário 1º de Maio”, acrescentou Ester.

Mais informações sobre os selecionados e respectivas escolas participantes do Parlamento Jovem, clique no link: http://www.camara.sp.gov.br/blog/estudantes-tem-um-dia-de-vereador-na-15a-edicao-do-parlamento-jovem/