Professores do Arqui lançam canal “Os Matemáticos” no youtube

Em consonância com a tecnologia, os professores de matemática do Colégio Marista Arquidiocesano criaram “Os Matemáticos”, canal no youtube, cujo objetivo é incentivar o estudo de matemática.

Os professores Ale, Denys, Digão, Patrick, Ronaldo, Sandro e Marcio dão aulas com duração de 7 e 15 minutos sobre assuntos como “Frações equivalentes e fração irredutível”, “Produtos notáveis – quadrado da soma e da diferença”, “Lei dos cossenos”, “sistema de equações do 1° grau”, entre outros.

Aproveite e faça sua inscrição no canal https://www.youtube.com/watch?v=5_bQRw0XLX8 e fique por dentro dos novos vídeos.