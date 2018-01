Por que abordar o carnaval na escola?

Silvana Aparecida Garuti, coordenadora psicopedagógica do Colégio Marista Arquidiocesano

Como uma manifestação cultural, o tema “carnaval” no Colégio Marista Arquidiocesano é abordado na rotina de sala de aula abarcando as linguagens artísticas, religiosas e corporais. Nunca apenas como uma data comemorativa, mas como um sentido histórico e cultural para o nosso povo.

Nas séries iniciais da Educação Infantil é feita uma reflexão sobre o tema que resulta em um momento diferente e descontraído com brincadeiras, danças e confraternizações entre as classes. As crianças vivenciam uma situação relacionada ao carnaval como uma manifestação cultural . Nossos objetivos são retomar os significados da festa popular brasileira, ressaltando a importância dos momentos de festa e de alegria para a espiritualidade.

O tema “carnaval” aparece na linguagem lúdica da criança. Ele é vivenciado por meio das brincadeiras, do faz de conta. São confeccionadas máscaras, colares e outros adereços para o corpo. Nesse momento, a criatividade e a imaginação correm soltas!

Em um dia combinado, há a audição das canções (marchinhas de carnaval antigas) e um baile de carnaval entre turmas, com desfile dos adereços criados pelas crianças e suas fantasias.

Após essa breve sequência didática, a intenção é que as crianças vejam o sentido dessa festividade, questionando como e para que ela surgiu? Por que é feita até os dias de hoje? Assim, poderão ter conhecimento para saírem do senso comum, criando uma visão mais crítica sobre um tema que diz tanto da espiritualidade e cultura.