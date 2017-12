Outubro Rosa no Arquidiocesano

Quem passar pela Rua Domingos de Morais, 2.565, a partir das 19h00, observará a fachada neoclássica do Colégio Marista Arquidiocesano toda cor de rosa. A ação está em sinergia ao movimento mundial “Outubro Rosa” que atenta para a prevenção do câncer de mama e para a importância do diagnóstico precoce.

Além da iluminação, diversas ações internas estão sendo feitas, tais como campanha interna de sensibilização (cartazes com frases diferenciadas estão sendo espalhados pelo colégio), palestra dos alunos liderados pelo Grêmio Estudantil sobre feminismo e sobre a valorização da mulher, distribuição de fitas cor de rosa para funcionários, alunos e familiares, exibição de vídeo sobre como fazer autoexame, flash mob e palco aberto com tema. Todas as ações também tiveram a colaboração do corpo discente da instituição escolar.

“Temos a obrigação de conscientizar a Comunidade Escolar como um todo. Muitas ações são feitas no mundo todo, ruas e praças são iluminadas, eventos de conscientização são realizados como corridas, cursos e mutirões para a realização de exames e por aqui resolvemos aderir ao movimento de tamanha relevância”, afirmou Valentin Fernandes, Diretor Geral do Marista Arquidiocesano.