O carnaval na Educação Infantil e 1° ano do Ensino Fundamental no Colégio Marista Arquidiocesano

Entre as comemorações mais esperadas durante o ano, o Carnaval, como elemento de nossa cultura, não poderia passar “em branco” por nossas crianças. Com muita alegria e criatividade, os foliões da EI e Primeiro Ano tiveram a oportunidade de confraternizar com outras turmas, possibilitando reencontros, confecção de adereços que representem a data, como também o contato com músicas tradicionais que marcam não somente a infância, mas a vida de todos nós.

Você sabia que, no Brasil, o “entrudo” é considerado a origem do carnaval brasileiro? Há relatos históricos que mostram a realização do entrudo em Pernambuco, em meados do século XVI.

(site sua pesquisa: curiosidades sobre o carnaval brasileiro)