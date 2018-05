Quando as bandeirinhas de festa junina começam a ser colocadas, no Pátio Central do Colégio Marista Arquidiocesano, é sinal de que o Arraiá mais tradicional de Sampa está chegando.

Com comidas típicas, brincadeiras, quadrilhas, muito som de qualidade e clima familiar, a festa junina do colégio está marcada para o dia 16 de junho (sábado), das 10h às 19h30.

A criançada poderá entreter-se com as mais diversas barracas, entre elas: pescaria, boca do palhaço, chute a gol, galinha na panela, basquete, caldeirão da bruxa, colheita da uva, canteiro do coelho, dados, caixa surpresa, bola na lata, roleta, canaleta, pá pum, argola, tiro ao alvo, dados mágicos, pare a bolinha, porca e parafuso e barraca do bigode.

Jovens e adultos também serão contemplados na ocasião. Poderão degustar quitutes clássicos – como o tradicional sanduíche de pernil – e doces mais contemporâneos’ como pipocas gourmet e bolo de pote.

Música, um capítulo à parte

A música também costuma ter destaque no festejo. A primeira banda a se apresentar será a Banda Mufaz, banda independente do cenário do Rock Nacional de São Paulo, que trará releituras da MPB, Rock e Pop Rock.

Na sequência, a Banda Gato Preto trará no repertório MPB, Pop Rock e Forró Universitário. A dupla sertaneja Jeferson e Gustavo participarão da festa com violão, viola, sanfona e percussão, percorrendo o sertanejo antigo e o atual.

Seguindo no mote da sustentabilidade, os restos de alimentos do dia serão transformados em adubo, a partir do projeto de gestão de resíduos e coleta seletiva da escola que conta com equipamento adequado para tal.

Para os interessados, o valor do ingresso antecipado é de R$ 25,00 e será de R$ 30,00 no dia do evento. O Marista Arquidiocesano fica localizado à Rua Loefgren, n° 1048, no bairro da Vila Mariana.

Informações gerais:

Festa Junina do Colégio Marista Arquidiocesano

Data: 16 de junho de 2018.

Horário: das 10h às 19h30.

Valor do convite: R$ 25,00 (antecipado) e R$ 30,00 (no dia do evento).

Local: Rua Loefgren, n° 1048, Vila Mariana, São Paulo/SP.