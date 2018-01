Natal no Colégio Marista Arquidiocesano, um clássico paulistano

São mais de 30 anos fazendo parte do roteiro do Natal paulistano. Como em todos os anos, o Colégio Marista Arquidiocesano enfeita a sua fachada neoclássica com guirlandas, laçarotes, bonecos de neve, bolas coloridas, botas natalinas, anjos e velas, cascatas iluminadas e demais adornos. Praticamente todo o material utilizado na decoração é feito a partir de materiais recicláveis.

Portanto, não deixe de passar pela Avenida Domingos de Morais, 2.565, na Vila Mariana. A partir de 5 de dezembro, haverá visitação gratuita e aberta ao público, na qual os transeuntes poderão apreciar o presépio com imagens da Sagrada Família. Detalhe: o presépio é mecanizado!

Informações gerais:

Visita (gratuita) à decoração de Natal do Colégio Marista Arquidiocesano.

Local: Rua Domingos de Morais, 2565, Vila Mariana.

Período de visitação: de 5 de dezembro a 6 de janeiro de 2018.

Horário da iluminação: das 20h às 0h.