Com o objetivo de comemorar o ano letivo, foi realizada em 18/12 a exposição das produções e atividades das crianças do Ampliado

Subindo as escadas que dão acesso às instalações do Ampliado, foi possível observar as xilogravuras retratando o regionalismo brasileiro. Cartazes com charadas em cordel chamaram atenção pela criatividade. Confira um pequeno exemplo: “Para quando desamarra/Só anda quando amarrado/De manhã é preenchido/A noite, esvaziado/Sempre anda sem ter pernas/Tem língua, mas é calado/Desde criança usamos/Nele às vezes damos trato/Quando sujo ele gera/Comentário e boato/Todo dia eu uso um/Que eu falo de sapato”.

Cartazes com a presença da família, autorretrato em caixa de ovos, projeto Terrário (passando pela definição, pela montagem, pela pesquisa), projeto “Desenhando meu amigo”, atividades com figuras planas ou com dobraduras incrementaram os corredores já coloridos.

Um canto muito especial para relaxar também compôs a Mostra de Artes do Ampliado. Nele, é possível vivenciar o “momento da massagem especial” em meio às almofadas coloridas. A ambientação conta com rádio, fotos e frases, como a de Beatriz: “Me sinto relaxada e muito sem osso porque todas as crianças dessa sala têm mãos de algodão”. Outras atrações fizeram parte da Mostra.

“A Mostra de Artes do Ampliado é o resultado de uma possibilidade expressiva de múltiplas linguagens dos alunos que, ao serem mediados pelos professores com uma escuta respeitosa, criaram juntos uma exposição de Projetos de contexto e significado para cada grupo (do grupo 3 a 15). O resultado não seria outro: crianças protagonistas, confiantes e felizes por compartilhar suas conquistas e desafios com os seus amigos e familiares”, afirmou a professora Cristina Kurita.