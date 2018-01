Missa de encerramento da 2.ª etapa da catequese de Primeira Eucaristia

Nesta quarta-feira, 29/11/2017, houve a missa de encerramento da 2ª etapa da catequese de Primeira Eucaristia. Este momento de celebração acontece diante de dois tempos litúrgicos fortes, o Advento e o Natal.

O Advento é um tempo de encontro com Jesus. A memória de seu nascimento aponta para a realidade de sua presença eterna entre nós. Durante o ano, a formação catequética caminhou em sintonia com as celebrações e festas da igreja, fortalecendo ainda mais nosso espírito de comunidade eclesial, ajudando-nos, cada vez mais, a reconhecer hoje a presença de Jesus no mundo, na comunidade e entre os pobres e excluídos.

Seguindo o exemplo dos discípulos, as 96 famílias participantes da catequese se reuniram para celebrar a memória de Cristo através da eucaristia e, em seguida, partilhamos os alimentos que cada família trouxe para uma confraternização com troca de dons e experiências de vida.

A noite também foi de agradecimento aos 20 catequistas voluntários (pais e mães de alunos e ex-alunos) que acompanham as turmas de pais e crianças durante estas primeiras etapas da catequese. Os catequistas são fundamentais para esta missão de evangelização sonhada por São Marcelino Champagnat: “Tornar Jesus conhecido e amado”.