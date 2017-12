Mensagem do Professor Pipoca para quem vai prestar a Fuvest, além de outros vestibulares.

Queridos estudantes,

Chegou a hora do enfrentamento. Se você se preparou bem ao longo de tantos anos, fique tranquilo. Você vai se sair muito bem. Agora é pra valer. Os vestibulares chegaram.

E o primeiro grande desafio é a FUVEST, que será realizada neste domingo, dia 29 de novembro. Sem dúvida, é a prova mais importante do país e também a mais concorrida.

A prova demanda muita concentração e tranquilidade. O tempo do exame é fator de aprovação. Quantos alunos meus, ao longo desses 34 anos de carreira, declaram: “pssôr….não deu tempo…”. O ponto-chave é a abordagem da prova. Comece pela 1ª questão e vá direto até a última. Se, no seu entendimento, a questão for fácil, resolva-a de imediato e já faça uma “marquinha” no cartão de respostas. Vá para a segunda questão. É fácil? Resolva-a e assim por diante.

Quando chegar a uma questão que você julga trabalhosa, circule o número da questão. Você vai resolvê-la na segunda leitura da prova. Siga em frente. Então chegou aquela questão que você não faz a mínima ideia do que se trata. Isso vai ocorrer? Sim. Não se apavore. Faça um “x” no número da questão. Siga em frente até a questão 90.

Acredito que já passou uma hora e trinta minutos e você deve ter resolvido metade da prova. Descanse por cinco minutos, tome sua água e coma seu chocolate. Retome a prova e vá direto para as questões circuladas. E, por fim, você vai atacar as questões que marcou com “X”. Essas, provavelmente, você vai “chutar”. É permitido? Lógico que é. Lembre-se, estamos falando de um teste de seleção. Diferentemente do ENEM, todas as questões têm o mesmo valor. Não brigue com uma questão. Acerte as outras. Entendeu?

Isso vale para todas as outras provas que você vai fazer.

No dia anterior à prova, relaxe. Vá ao cinema, converse com seus amigos, namorado(a) e, principalmente, com sua família. Eles estarão dando o maior apoio. Durma cedo.

No dia da prova, alimente-se bem e chegue com antecedência ao local. Lembre-se de que temos muito trânsito em São Paulo. Assim que a FUVEST passar, resolva algumas questões de provas anteriores dos vestibulares em que você tenha interesse.

E, se você considerar válidas as dicas que eu passei, use-as.

Eu acredito em vocês. Eu acredito na educação integral que vocês tiveram no Marista Arquidiocesano. Certamente, estarei emanando “ondas”

positivas para cada um de vocês.

Boas provas!

Professor Pipoca

Ps.: vai “cair” ondulatória. kkkkkkkkkkk