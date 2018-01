Marista Arquidiocesano foi sede do encontro Práxis – Comunidades de Prática de Tecnologia em Educação

No dia 29 de setembro, o Colégio Marista Arquidiocesano sediou mais um encontro da Praxis – Comunidade de Prática de Tecnologia em Educação, criada em julho de 2004 como um fórum de troca de ideias e experiências com foco na utilização de tecnologias na Educação. O grupo cresceu e se diversificou. Hoje reúne educadores, desenvolvedores e pesquisadores, cuja atuação envolve o uso de novas tecnologias na Educação em escolas, empresas e organizações.

Além das deliberações dos subgrupos da “Identidade Praxis”, o Colégio apresentou nesse encontro uma prévia de um dos 4 artigos aprovados para o Congresso Marista de Educação, que será realizado em Recife entre os dias 11 e 14 de outubro. O artigo em questão tem como foco o trabalho com tecnologias em educação que desenvolvemos na escola.

A Comunidade Praxis reúne-se mensalmente para discussão e troca de experiências com foco no uso de tecnologias na Educação: conceitos, projetos e práticas. As atividades presenciais se completam com discussões on-line, produção e socialização de conhecimentos e participação em eventos.

Por Cleusa Raquel de Paula Diniz e Marcus Vinicius de Souza, de Tecnologia Educacional e Tecnologia da Informação do Colégio Marista Arquidiocesano