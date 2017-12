Como parte do projeto Saber Cuidar, o Colégio Marista Arquidiocesano está com mais uma horta na rua Loefgreen, sob a responsabilidade do Período Ampliado, contemplando do Infantil ao 5° ano.

“Os alunos estão envolvidos com a horta a partir da plantação, da observação do crescimento das mudas, da retirada das ervas daninhas, mas tudo isso de um jeito contextualizado, com atividades em sala de aula. Eles estão muito envolvidos com o projeto e inclusive querem convidar os “jovens” do Fundamental 2 a visitarem a horta”, afirmou Tania Leão Tagliari, Coordenadora do Período Ampliado.

Os alunos do 2° ano do Ampliado servem de exemplo do envolvimento mencionado pela coordenadora. “Já temos inclusive feedback dos pais sobre o fato de as crianças estarem separando o lixo em casa”, declarou a Professora Cristiane Santos de Souza. “Todos ficaram muito empolgados ao observar a horta”, acrescentou Taylah Bertolini Marega.

A Professora Luana Barbara Ferlin explica, na prática, o “jeito contextualizado” de se viver o Saber Cuidar: “Fiz um trabalho de separação de lixos com os alunos em sala de aula, caminhamos pelo Pátio Central, observando as lixeiras, entre outras ações. Todos estão preocupados com o meio ambiente”, disse.

Rubia Giana Baretta mencionou o gostinho de quero mais que o Projeto tem deixado: “Quem não plantou quer plantar e os alunos estão na expectativa de saborear os legumes”.

Crianças em cena

“Estamos organizando a escola”, por Lucas Ferreira Gutierrez (2° ano I tarde).

“É muito fácil separar o lixo. Tudo o que é orgânico vira adubo”, por Felipe Della Noce Galacci (2° ano D tarde).

“Sabia que o tamanho da árvore, a parte de cima, é proporcional ao tamanho de baixo?”, por Bruno Bulhões Vieira de Azevedo Nunes (2° ano D tarde).

“O Roberto plantou umas mudas de alface e mostrou como faz”, por Sofia Paes de Barros (2° ano C tarde).

“Eu reguei as mudas e gostei. Foi bem fácil. O Roberto falou que demora 60 dias para a alface ficar grande e suculenta”, por Ana Carolina Dória Leite (2° ano C tarde).

“Eu gostei de descartar o lixo orgânico no refeitório. Eu também plantei, a gente faz um buraco na terra e usa Adubarqui para a terra ficar mais forte”, por Henrique Aguiar Furtado Freitas (2° ano D tarde).

“Fomos para a horta e no refeitório tem uma divisória onde deixamos o resto da nossa comida”, por Heloisa Lubiato Paz (2° ano F tarde).

“Eu gostaria de ter uma horta em casa”, por Lorenzo Del Prado Veiga (2° ano D tarde).

“A ação horta na escola, agora na rua Loefgreen, é um reforço do projeto maior, Saber Cuidar. Nossos alunos entendem que aquilo que é descartado pode ter utilidade, como o lixo orgânico do Colégio, que é transformado em adubo e utilizado na horta, cujos produtos serão consumidos por eles mesmos. Vemos tanta empolgação das crianças ao participarem do projeto e percebemos que essa lição servirá para a vida toda. Ainda nesse ano, vamos desafiá-los a prepararem suas hortas em casa”, finalizou Valentin Fernandes, Diretor Geral do Colégio Marista Arquidiocesano.