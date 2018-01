Livros nas férias, uma ótima opção de lazer

As Bibliotecas do Colégio Marista Arquidiocesano já estão realizando o empréstimo especial de férias! Quem retirar livros até sexta-feira, dia 1° de julho, só precisará devolvê-los no início de agosto e poderá emprestar uma quantidade maior de títulos, facilidades essas estendidas a pais e responsáveis.

Manter uma regularidade de leitura durante o período de férias é fator importante para garantir o aprendizado e o ritmo da leitura, reforçando assim o trabalho realizado pelos professores ao longo de todo o semestre, cujo sucesso depende muito do engajamento das famílias para ampliar as situações de leitura.

Mais do que torná-la habitual, é importante desenvolver no jovem uma paixão pela leitura, pois isso permitirá que ele construa estratégias que garantam o acesso a todo o repertório cultural da humanidade, do qual somos herdeiros, e cuja apropriação garante o desenvolvimento pleno da cidadania. O aluno, enquanto leitor competente, se torna cada vez mais autônomo e partícipe de seu processo de aprendizagem, podendo avaliar de forma mais ampla suas escolhas pessoais e certamente se sentindo mais confiante para enfrentar os desafios impostos pelo ENEM, vestibulares e tantas outras situações nas quais a leitura é peça chave e motor para a criatividade.

O contato com a multiplicidade de textos possibilita conhecer as vivências de outras pessoas, buscar elementos que nos ajudem em nossos questionamentos existenciais, ampliar conhecimentos sobre a grande diversidade de pontos de vista, auxilia no estabelecimento de diálogos entre pessoas de culturas diferentes, ajuda a diluir preconceitos, dentre outras coisas. Reza uma antiga lenda que as Bibliotecas no antigo Egito eram conhecidas como “tesouros dos remédios da alma”, uma vez que se acreditava que ali estava a cura da ignorância, considerada pelos egípcios como uma das maiores doenças da humanidade e causa de todas as outras.

A equipe de educadores da Biblioteca já está de prontidão para auxiliar na escolha dos livros, não deixem de nos visitar.

Por Ricardo Tomasiello Pedro, Coordenador das Bibliotecas e Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano