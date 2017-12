Grêmio estudantil, exercitando o bem comum e a cidadania plena

É indiscutível a importância do grêmio estudantil nas instituições de ensino e recentemente houve votação das chapas que disputavam o grêmio e a posse da chapa vencedora. O processo eleitoral foi divulgado para todos os alunos da escola e as inscrições das chapas foram feitas a partir de edital online.

Os alunos se organizaram em duas chapas, a Ousada e a Puzzle. Houve a votação eletrônica em um fim de semana e a chapa vencedora foi a Puzzle (cujo significado é enigma, charada), com o propósito de assumir uma gestão democrática e eficiente. A apresentação dos resultados aconteceu com a presença das duas chapas que se confraternizaram harmonicamente.

No dia 11 de maio, a chapa vencedora foi empossada pelo Diretor da escola, Valentin Fernandes, em uma reunião com a Colegiada Educacional, momento em que os estudantes assinaram os termos de posse e, posteriormente, também receberam as chaves do grêmio.