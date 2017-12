Funcionários da manutenção e da limpeza são os responsáveis pela tradicional decoração natalina do Marista Arquidiocesano

Eles são peças fundamentais que ajudam a tornar o nosso Natal parte do roteiro obrigatório do Natal paulistano há 30 anos

Foram 4 meses dedicados à pesquisa, ao planejamento, à criação, à confecção e à execução da decoração natalina do Colégio Marista Arquidiocesano, localizado na Vila Mariana, em São Paulo. Funcionários do Setor de Manutenção e Limpeza do Colégio, concomitantemente com as atividades diárias, montaram árvores de Natal, guirlandas, laçarotes, bonecos de neve, bolas coloridas, botas natalinas, anjos, velas, cascatas iluminadas e demais adornos.

“Os colaboradores entram no clima natalino a fim de proporcionar à comunidade em geral o espírito próprio da época. Todo este movimento também é uma maneira de evangelizar e proporcionar um momento de reflexão e vivência dos princípios cristãos. Nesta tumultuada São Paulo, encontramos um espaço e tempo para a reflexão e parada para o transcendente”, afirmou Helena Abe, gerente administrativa do Marista Arquidiocesano.

O conceito de sustentabilidade já é antigo por aqui. Há 10 anos, 90% do material utilizado para a decoração é confeccionado a partir de recicláveis. No total, a montagem utilizou 16 mil garrafas PET que compuseram os enfeites. As tão apreciadas cascatas iluminadas e demais adornos consumiram 145.000 mil lâmpadas de LED, já utilizadas em anos anteriores.

A visitação (gratuita) é aberta ao público, que percorrerá, nesta edição, um caminho diferente. A entrada acontecerá pela Rua Domingos de Morais, 2565, e os visitantes poderão observar o novo local do presépio com imagens da Sagrada Família em movimento – sim, o presépio é mecanizado – e passar pelo “jardim secreto” natalino da escola, verdadeira atração marcada por peixes e plantas em meio à água corrente.

Confira no vídeo um pouco do que preparamos:

https://youtu.be/m2rSBb7z89g

Informações gerais:

Visita (gratuita) à decoração de Natal do Colégio Marista Arquidiocesano.

Local: Rua Domingos de Morais, 2565, Vila Mariana.

Período de visitação: de 5 dezembro a 6 de janeiro de 2017.

Horário da visitação: das 20h à meia-noite.