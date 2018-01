Fórum de Profissões 2016

18º Fórum Teenager de Universidades, Empresas e Profissões

Evento gratuito oferece aos jovens estudantes informações sobre cursos universitários e seus respectivos mercados de trabalho

Realizado anualmente pela Teenager Assessoria Profissional, em parceria com o Colégio Marista Arquidiocesano, o evento tem como objetivo propiciar, de forma participativa, o contato entre os futuros universitários e as instituições de ensino superior, despertando a curiosidade do aluno sobre as profissões existentes e os desafios profissionais de diversas áreas, fazendo com que ele se sinta responsável nesse processo educativo e de crescimento pessoal.

Durante o evento, os alunos recebem informações sobre o funcionamento dos cursos, como a matriz curricular, o sistema de avaliação, a metodologia de ensino e o dia a dia da profissão. O Fórum ainda oferece plantão de dúvidas para esclarecimentos, além de palestras, workshops e orientação profissional. Nele, todas as informações relacionam-se à pesquisa realizada anualmente pela Teenager sobre as principais dúvidas dos jovens. Por esse motivo, o Fórum Teenager de Universidades, Empresas e Profissões dispõe de uma programação especial para esse público.

Estarão presentes no evento as principais instituições de ensino superior do Estado de São Paulo: USP – UNICAMP – UNESP – UNIFESP – ITA – MACKENZIE – FGV – INSPER – FEI – MAUÁ – ESPM – FAAP – FIA – ANHEMBI MORUMBI – CÁSPER LÍBERO – SENAC – BELAS ARTES – SANTA MARCELINA – FIAP – SÃO JUDAS – STRONG ESAGS – SÃO CAMILO – ESAMC – ESEG – INATEL – SINGULARIDADES – EXPERIMENTO INTERCÂMBIO – DIFC/N&M INTERCÂMBIO – LÍNGUA AZUL/EDUCATEEN INTERCÂMBIO – AEON VESTIBULARES – e as empresas: INSTITUTO PASSADORI – SOFTEX – BRASILMAISTI.

PROGRAMAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO:

10h – ESCOLHA PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO – COMO CONSTRUIR O SEU PODER PESSOAL

Apresentação para Alunos, Pais e Educadores com o Prof. LEO FRAIMAN – Psicoterapeuta e Supervisor Clínico. Mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Psicologia Educacional e Master em Programação Neurolinguística.

11h30 – #VERDADES.INCONVENIENTES – O LADO BEM HUMORADO DAS COISAS SÉRIAS

Stand Up Comedy com DANIEL SALSA – Dramaturgo, humorista, blogueiro e autor do programa para desenvolvimento pessoal “Humor Como Ferramenta de Trabalho”.

12h30 – O QUE TE MOVE? – cRIANDO PROPÓSITO ATRAVÉS DO PROTAGONISMO

Palestra com SIDNEI OLIVEIRA – Consultor, Autor e Palestrante, expert em Conflitos de Gerações, Geração Y e Z, desenvolvimento de Jovens Potenciais e Mentoria.

13h – MEDICINA

Palestra com Dr. Weverton Ferreira Leite – Doutor em Ciências (Cardiologia) pela Universidade de São Paulo (FMUSP-InCor), Título de Especialista em Cardiologia pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cardiologia, Médico do Staff equipe do Dr. José Pedro da Silva e Especialização em cardiologia na equipe do Prof. Dr. Euriclides de Jesus Zerbini.

13h30 – ENEM: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA REALIZAR UMA BOA PROVA

Palestra com o educador Valther Maestro – Atuante como palestrante da Editora FTD, Diretor de Criação e Elaboração de Projetos da Maestro Assessoria Educacional, Coordenador Pedagógico do Projeto Conexões. Oferece Assessoria Pedagógica ao Colégio Conexão de Curitiba; o Colégio Prevest de Goiânia – GO; A Rede Doctum para os Colégios Americano no Espirito Santo; O Colégio Agostiniano em Vitória. É também autor de livros didáticos de Geografia para o Ensino Fundamental II, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e paradidáticos pelas Editoras FTD e Pueri Domuns Escolas Associadas. Nos últimos anos, palestra sobre: Os Novos Paradigmas Educacionais; Avaliação na Escola Renovada; o Novo ENEM e a Atuação dos Jovens Estudantes; Os Procedimentos para a Escola Inovadora; Elaboração de Questões Utilizando a TRI (Teoria de Resposta ao Item) e Como Educar os Filhos no Mundo Atual. Especialista em Avaliação, Reestruturação Escolar e Elaboração de Projetos.

14h – DO SEDENTARISMO AO MARATONISMO – SUA ATITUDE DETERMINA A SUPERAÇÃO EM SUA “MARATONA” PARA O VESTIBULAR

Palestra com Antonio Augusto Almeida. Atuante há 25 anos no segmento de Hotelaria, Turismo, Eventos & Entretenimento. Hoje, é palestrante e maratonista do Projeto Eu Sou da Corrida, Gestor de Marketing & Web do Grupo Hot Beach Olímpia, Top 100 em palestras, tornou-se um atleta com mais de 230 provas em seu currículo e convidado por duas vezes para o Mundial de Atletismo Master, entre elas: Ultramaratona Volta do Costão do Santinho/Florianópolis, Maratona do Deserto do Atacama no Chile (O Deserto mais árido do mundo), 3 vezes finisher nas Maratonas de São Paulo e Rio de Janeiro.

14h30 – PROFISSÃO: COMO GARANTIR A MELHOR ESCOLHA

Palestra com TIAGO TAMBORINI – Psicólogo, Pós-graduado em Psicologia Educacional e Atendimento de crianças e adolescentes, ambas pela USP.

15h30 – SHOW DE FÍSICA E QUÍMICA – CONSCIÊNCIA & AÇÃO

A atividade é uma parceria com AEON Vestibulares e foi idealizada pelos professores Willian Saito e Marcelo Polachini, ex-alunos da Universidade de São Paulo (USP).

PALESTRA EXCLUSIVA PARA PAIS E EDUCADORES:

11h30 – COMO AJUDAR O JOVEM A CHEGAR NA MELHOR VERSÃO DE SI MESMO

Palestra com o Prof. LEO FRAIMAN – Psicoterapeuta e Supervisor Clínico. Mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Psicologia Educacional e Master em Programação Neurolinguística.

SERVIÇO:

FÓRUM 2016 – 18º Fórum Teenager de Universidades, Empresas e Profissões

Data: 27 de agosto de 2016 – Sábado.

Horário: 10h às 17h.

Local: Colégio Marista Arquidiocesano.

9h: entrada pela Rua Loefgren, 1.048 (exclusivo para participar da Palestra de Abertura).

11h: entrada pela Rua Domingos de Morais, 2.565 – Metrô Santa Cruz – São Paulo/SP.

Para participarem, os interessados devem acessar o site www.teenager.com.br, e imprimir o convite.