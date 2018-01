Festival Champagnat, importante evento para os Maristas.

Como em todos os anos, iniciamos mais um Festival Champagnat, evento caracterizado pelas atividades interclasses, ações culturais, solidárias e educativas. O tema deste ano é “Casa comum, nossa responsabilidade”, o mesmo da Campanha da Fraternidade. Trata-se de um momento muito importante para os Maristas.

O Conjunto Poliesportivo do Marista Arquidiocesano parou nesta segunda-feira, 27/6, por conta das festividades de abertura. Alunos e professores cantaram o Hino Nacional Brasileiro e a música de Marcelino Champagnat (“Brilha Champagnat”). Estudantes da 3ª série do Ensino Médio fizeram apresentações temáticas junto aos seus professores, com direito ao uso de fantasias criativas, celebrando também o último ano do período escolar. A banda dos professores animou a plateia com sucessos como “Ideologia”, do Cazuza, e “Revolution”, dos Beatles.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante toda a semana, serão realizadas atividades como jogos, gincanas e apresentações artísticas. O Pátio Central já ganhou cor com as bandeiras feitas pelos alunos para representar as classes.

Os pequenos deram um show à parte na Sala Armando Bógus. Houve a exibição do Hino Nacional com a dupla brasileira de palhaços Patati Patatá. O Diretor Geral da Instituição de Ensino, Valentin Fernandes, falou sobre a importância da Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema foi abordado no Festival: “Há muitas crianças que passam fome e frio e o Festival Champagnat ajuda muito nesse sentido com a arrecadação de alimentos e de roupas. Vocês ajudam muito!”, afirmou.

Para abrilhantar ainda mais o momento, as crianças assistiram a um espetáculo de ballet clássico com a música “História de uma gata” e também assistiram à apresentação de teatro “O Mágico de Oz”.

No Conjunto Poliesportivo, a turma da tarde da Educação Infantil “ocupou” a quadra com as bandeiras coloridas. Alunos da PJM (Pastoral Juvenil Marista) trouxeram as imagens de Maria e de Marcelino Champagnat. Houve hasteamento de bandeira, as crianças deram as mãos, rezaram o Pai Nosso e a Ave Maria. Teve a apresentação dos grupos de Street Dance e de Ginástica Artística com o professor Ivan Hernandez.

Um evento dessa envergadura conta com a participação ostensiva de educadores, pais e alunos. O engajamento resulta na arrecadação de toneladas de alimentos e de roupas que são distribuídas a instituições, beneficiando cerca de 10 mil pessoas, além do incentivo à doação de sangue, iniciativa de uma das gincanas.