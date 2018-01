Feira de Universidades Internacionais do Marista Arquidiocesano

O Colégio Marista Arquidiocesano organiza, em 10 de março, das 8h45 às 11h30, a Feira de Universidades Internacionais – Graduação no exterior, em parceria com a empresa de Londres BMI (Brazilian Management Institute). Alunos do 9°ano até a 3ª série do Ensino Médio do Marista Arquidiocesano poderão conversar com representantes de mais de 20 instituições internacionais para se informar acerca de ampla variedade de cursos que cada uma delas oferece. Além disso, os alunos poderão tirar dúvidas a respeito do processo de inscrição e quais são os pré-requisitos para se estudar em uma universidade no exterior. Serão quase 1.000 estudantes participando desta feira.

Os alunos poderão exercitar a língua inglesa, conversando com os representantes das instituições estrangeiras. Saber Inglês é um dos fatores decisivos para ingressar em uma universidade no exterior.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A iniciativa integra o Programa de Internacionalização do Colégio Marista Arquidiocesano, apoiado pela Rede de Colégios Maristas, e contempla várias ações, tais como: aumento da carga horária das aulas de inglês; inauguração do novo centro de idiomas, o Marista Idiomas; High School Marista by Way American School e oferta de intercâmbio (Summer Camp) para o Columbia College, no Canadá, aos interessados.

Participarão da ocasião as seguintes instituições de ensino superior: APESP – Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado (Portugal); Business and Hotel Management School (Suíça); Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU) / Portugal; Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, CRL (Portugal); ENFOREX / don Quijote (Espanha); GES School’s Network Paris (França); Grafton College (Irlanda); Instituto Politécnico de Viseu (Portugal); Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Portugal); Instituto Superior de Administração e Línguas (Portugal); Instituto Universitário da Maia (Portugal); ISPA – Instituto Universitário (Portugal); LaSalle College Montreal & Vancouver (Canadá); Portugal Politécnicos (Portugal); RUDN University (Rússia); Savannah College of Art and Design (Estados Unidos); Skema Business School (França); St. Norbert College (Estados Unidos); Swiss Education Group (Suíça); Toulouse Business School (França); Universidad Privada Domingo Savio (Bolívia); Universidade Lusófona (Portugal); Universidades Lusíada (Lisboa, Porto e V.N. Famalicão) (Portugal); UniversitiesPortugal.com (Portugal); University of Calgary (Canadá); University of Windsor (Canadá).

Informações úteis

Evento: 10/03/2017 – 6ª feira

Horário: das 8h45 às 11h30

Local: Colégio Marista Arquidiocesano (evento para alunos do Colégio Marista Arquidiocesano)