Exposição Itinerante: “Água – energia para o planeta Terra”

Sabemos que a água é um recurso indispensável e de fundamental importância para a vida de todas as espécies do planeta. No nosso caso, cerca de 80% de nosso organismo é composto por esse elemento, o que o torna um líquido muito mais precioso do que outros recursos minerais, entre eles o próprio petróleo.

Mesmo reconhecendo a imensa importância desse recurso natural, sabemos que as condições de balneabilidade das águas em inúmeras regiões do planeta são péssimas. A poluição, o estresse hídrico e a escassez de água têm feito parte da realidade de milhões de pessoas mundo afora, provocando doenças, mortes e disputas intensas pelo controle de alguns mananciais. Há autores que afirmam categoricamente que a escassez e o controle das águas serão os grandes motivos das guerras no século XXI.

No caso brasileiro, a grande disponibilidade de água acabou servindo para o fortalecimento de uma visão inadequada sobre o seu uso e gestão. Durante muito tempo fomos praticamente educados para uma cultura do desperdício e do descaso para com esse recurso tão essencial, mentalidade que felizmente vem mudando com o passar dos últimos anos e com o desenvolvimento de processos educacionais cada vez mais conscientes e responsáveis quanto ao uso da água.

A grave crise hídrica do último ano em São Paulo, decorrente evidentemente de questões climáticas e de gestão política do recurso, contribuiu para o aprofundamento da discussão sobre a necessidade do uso racional da água, da urgência de despoluirmos nossos principais rios como o Tietê, o Pinheiros, o Tamanduateí e dos milhares de córregos e nascentes presentes na área urbana de São Paulo e sua Região Metropolitana.

Neste contexto, conscientes da importância da temática e da necessidade de avançarmos nas discussões sobre o uso e a gestão dos recursos hídricos, a Equipe do Arquicultura, em parceria com a Fundação de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, trouxe para o colégio a exposição “Água – Energia para o Planeta Terra”.

Esta exposição é fruto de um desafio lançado a artistas de diversos países e regiões do mundo todo com o propósito de provocar e despertar a ideia, através da produção de charges/cartuns, de que a água deve ser percebida como um inestimável patrimônio a ser utilizado pela população mundial de forma racional e equilibrada, buscando a preservação de condições adequadas para os seus múltiplos usos, garantindo assim qualidade de vida para as futuras gerações.

Nosso objetivo é proporcionar aos alunos um conhecimento de como esta temática (a Água enquanto energia para o planeta) é abordada por artistas de diversos países, em contextos muito diferentes quanto à disponibilidade deste recurso natural, numa linguagem extremamente impactante, que são os cartuns/charges. A partir desta sensibilização provocada pelas imagens, pretendemos aprofundar a discussão sobre as ações cotidianas que são fundamentais para se evitar o desperdício da água e chegarmos às políticas públicas necessárias para a recuperação e preservação de nossos mananciais (nascentes, córregos, rios e represas), tão fundamentais à vida e ao desenvolvimento econômico e social de todas as sociedades.

Ester Abdelnur Camargo, Marcelo Pereira e Paulo Mendes, coordenadores do Arquicultura, projeto cultural do Colégio Marista Arquidiocesano.