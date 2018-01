Exposição Cubistas em cartaz no Arquidiocesano

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A exposição Cubistas está em exibição no Colégio Marista Arquidiocesano de 13 a 29 de junho. Trata-se de um projeto conduzido pelo professor Fernando Chuí e desenvolvido na área de Arte com alunos da 2ª série do Ensino Médio, em parceria com o Arquicultura, que é coordenado pelos professores Marcelo Pereira, Alessandro Bartel, Ester Abdelnur e Paulo Mendes.

Os alunos estudaram em sala de aula a proposta artística do Cubismo, arte moderna do início do século XX que desconstruiu os cânones da arte clássica. Criado por Pablo Picasso e Georges Braque, o movimento trouxe a geometrização das formas e a observação de diferentes ângulos desenhados no mesmo plano pictórico.

O projeto contou com diversas fases: estudo sobre movimentos modernistas do início do século XX; pesquisa sobre cubismo e observação reflexiva das obras; atividade de desenhos: geometrização das imagens e desconstrução da imagem tradicional escolhida pelo aluno; transposição da tela de desenho (composição cubista); pintura acrílica e acabamento; escolha de título e confecção de etiqueta.

“Nessa proposta artística, os estudantes realizaram uma interpretação pessoal desse movimento modernista. A exposição tem, sobretudo, importância pedagógica, ou seja, dá fechamento à experiência do trabalho em sala de aula, permitindo que os alunos observem os resultados estéticos de um trabalho realizado em mais de um mês de atividades. Outro fator que merece destaque no projeto refere-se à própria divulgação do trabalho para a escola e para a comunidade Marista, que passam a ter acesso ao processo realizado nas oficinas de arte”, explicou Fernando Chuí, professor de Arte do Ensino Médio.