Exemplo de cidadania no projeto “Poesia no seu dia”

“Poesia no seu dia” é o novo projeto dos alunos do 1° ano I, encabeçado pela professora Vera Fellipin. Com o propósito de fazer uma intervenção positiva na cidade, as crianças trazem músicas e escolhem trechos significativos para colocarem em cartões confeccionados pelos próprios alunos.

Depois da oficina, momento em que eles utilizam a criatividade, é hora dedistribuir os cartões pelo entorno do Colégio. A experiência possibilita sair dos muros do Arqui e fazer com que os transeuntes parem alguns minutinhos, ainda que seja no ponto de ônibus, para contemplar o belo. “As crianças ficam alegres e animadas com a experiência e querem espalhar cartões inclusive em suas casas”, afirmou a professora.

