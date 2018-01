Estudantes do Ensino Médio do Arqui ocuparam posições excelentes no Desafio Nacional Acadêmico (DNA)

Alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio do Colégio Marista Arquidiocesano conquistaram os 2º, 4º, 5º, 6º e 7º lugares no Desafio Nacional Acadêmico – DNA entre as mais de 1.000 equipes competidoras. O DNA é um evento virtual com três fases com 4 tarefas extras surpresas, 110 desafios e um enigma final.

Os 110 desafios são divididos em 11 áreas de conhecimento, sendo elas: meio ambiente, música, curiosidades, atualidades, idiomas, história, tecnologia, esportes, raciocínio lógico, direito e um tema surpresa. Para obter o primeiro lugar no Desafio, é necessário concluir o maior número de tarefas extras, solucionar o máximo de desafios e desvendar o enigma final dentro do prazo estabelecido.

Neste ano, 18 equipes da instituição foram inscritas, cada uma delas com, no máximo, cinco alunos. Das equipes inscritas, mais da metade esteve entre os 20 melhores colocados no ranking nacional da primeira e segunda fases.

O desafio é fundamentado na filosofia pedagógica WebQuest, sendo permitida a utilização da Internet, a pesquisa em livros e a consulta a professores ou terceiros na resolução dos desafios. Os docentes de apoio do colégio, Ana Carolina Adinolfi, Douglas Rene, Maurício de Aquino, Leonardo Martins e Patrícia Inagaki foram os responsáveis pela organização e pela orientação dos alunos durante a participação do evento.

O projeto foi uma oportunidade para os participantes ampliarem seus conhecimentos, desenvolverem a criatividade, a noção de liderança, o trabalho em equipe e a tomada de decisão.

Agradecemos a dedicação e o empenho da comunidade do Marista Arquidiocesano para que o evento fosse um sucesso! Estamos orgulhosos dos nossos alunos que participaram do DNA e que se destacaram entre 1.000 equipes!