Na sexta-feira, dia 9 de março, houve um momento importante no Colégio Marista Arquidiocesano: a entrega dos certificados de aprovação no Exame de Proficiência de Cambridge. “Tivemos 100% de aprovação, o que nos dá a sensação de dever cumprido. É muito bom observarmos os nossos alunos trilhando o caminho da proficiência da língua inglesa, considerada universal”, afirma Alan Dantas Leonardo, Coordenador de Internacionalização do Colégio Marista Arquidiocesano.

Os alunos do Marista Idiomas foram aprovados no Exame de Proficiência de Cambridge, realizado em 3 etapas entre outubro e dezembro no próprio Colégio Marista Arquidiocesano. “O feito merece destaque, pois tivemos 100% de aprovação – dos 71 candidatos, todos obtiveram a certificação. Podemos atribuir o êxito do resultado ao mérito dos próprios alunos, à dedicação dos professores, à qualidade do ensino do Marista Idiomas e à aplicação de testes simulados que temos ao longo do ano”, acrescentou Alan Dantas Leonardo.

O clima da entrega dos certificados foi de realização dos alunos, de confraternização das famílias Maristas (compareceram três gerações entre alunos, pais e avós) e de sentimento de missão cumprida pelos professores que participaram deste feito. A emoção pôde ser notada pelas lágrimas de alguns parentes, pelos balões que flutuaram na Sala Paulo Autran e pelos aplausos efusivos dos presentes a cada certificado entregue.

“O amor que vocês multiplicam em cada aula, a dedicação de cada aluno, hoje eu vi isto convertido no reconhecimento dos diretores presentes, no sorriso dos pequenos, no orgulho dos formandos, na animação de cada aluno presente, no abraço dos avós, no aplauso dos pais… Parabéns pelo trabalho realizado ao longo do ano e o meu muito obrigado por essa noite. Tenho orgulho de trabalhar com cada um de vocês”. Essa foi a mensagem de agradecimento de Alan Dantas Leonardo aos professores, tão responsáveis pelo êxito.