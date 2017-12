Encerramento da Educação Infantil e do 1° ano emociona a Comunidade Marista

Acordar cedo no sábado não é fácil, mas quando se tem um compromisso como o Encerramento da Educação Infantil e do 1° ano todo mundo se encoraja. No dia 9 de dezembro, as famílias realmente lotaram o Colégio Marista Arquidiocesano.

O primeiro momento foi dedicado à apresentação de um clip com os melhores momentos do ano. Muito à vontade e realizadas, as crianças observaram as imagens umas das outras e celebraram. Os pais aproveitaram cada manifestação – sorrisos e abraços – e registraram tudo. Lágrimas de emoção e satisfação pelo trabalho realizado ao longo do ano marcaram essa etapa.

O segundo momento aconteceu no Salão Nobre. A meninada, toda vestida de branco, ocupou o palco para encenar “Pedro e o Lobo”, conto infantil musical, de Sergei Prokofiev. Os professores da Educação Infantil estiveram à frente da parte musical, extremamente importante na apresentação. Gestos, cantos e alegria. E, claro, flashes e mais flashes.

“Esse momento é único e já faz parte da nossa história. Famílias, professores e crianças esperam o coroamento do trabalho realizado. O clip traz a possibilidade de guardar para sempre as memórias de uma época maravilhosa que é a infância. Quantas aprendizagens, quantas vivências que ficarão para sempre na vida de nossos pequenos! Nas apresentações musicais tivemos o privilégio de ter nossos professores de Música tocando ao vivo e as crianças deram um show de envolvimento, alegria e sensibilidade. Não podemos deixar de registrar um sincero agradecimento a cada educador, a cada educadora, temos um trabalho em equipe de arrepiar”, afirmou Silvana Garuti, Coordenadora Psicopedagógica do Colégio Marista Arquidiocesano.