Educação ambiental na Camar dos funcionários

O Colégio Marista Arquidiocesano preocupa-se com a formação de seus colaboradores. Tendo em vista esse aspecto, a Pastoral organizou, no sábado (4/03), a Camar (Caminhada Marista dos Funcionários) na chácara do Colégio, em São Bernardo do Campo (SP).

Carca de 200 colaboradores iniciaram a formação à mesa, tomando farto café da manhã. Na sequência, foram convidados a participar de um momento significativo com músicas, tais como “A casa é sua”, de Arnaldo Antunes; “O Sal da Terra”, de Beto Guedes; o “Hino da Campanha da Fraternidade 2017”, escrito pelo Padre José Antônio de Oliveira e música de Wanderson Luiz Freitas, entre outras. Inclusive a Campanha da Fraternidade 2017 (CF), realizada anualmente pela Igreja Católica do Brasil, foi o mote do dia, incitando reflexões.

A temática “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” serviu para sensibilizar os colaboradores sobre a importância de “guardar e cultivar a criação”. Foram exibidos vídeos sobre os biomas brasileiros, sobre as populações que sofrem ameaça por conta do desenvolvimento econômico não sustentável e, em uma experiência agradável, os funcionários exploraram os arredores da chácara, acompanhados de monitores do Parque Jardim Botânico de São Paulo que explicaram sobre como podemos aproveitar o lixo que produzimos e qual a importância de preservar rios e os recursos naturais de modo geral. Observar a mata, sentir os aromas e observar as cores da natureza viva foi engrandecedor.

Um dos momentos finais do encontro foi reservado para o grupo de teatro “Bando GoliardXs” que também se apropriou do tema da CF, fazendo performances engraçadas sobre o universo da natureza e das relações sociais. Para encerrar a Camar, foi oferecido um almoço saboroso, com música, é claro. Afinal, a alegria sempre dá o tom nos encontros dos Maristas.