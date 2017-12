Dia da família, homenagens para toda a Comunidade Marista

Um dia de homenagem a quem faz parte de um projeto educativo de envergadura, como é o do Colégio Marista Arquidiocesano. O Dia da Família, comemorado em 20 de maio, teve um clima de festa com curadoria refinada. A parceria família-escola fica fortalecida com ações como essa.

A abertura do evento aconteceu no Conjunto Poliesportivo a partir de apresentações musicais das alunas de street dance e de jazz. A serenata do grupo Trovadores Urbanos mexeu com a emoção das diferentes gerações presentes no Poli. Canções clássicas foram escolhidas para o repertório, tais como “Como é grande o meu amor por você” (Roberto Carlos), “Paz do Meu Amor” (Luiz Vieira), Rosa (Marisa Monte), “Fascinação” (Elis Regina) e “Se Todos Fossem Iguais a Você” (Vinicius de Moraes), entre outras.

A benção do Padre José Ronaldo foi profunda. “Vamos receber a benção de Deus com o calor da família, base familiar que nos fortalece. Para este momento, vamos ler a ‘Oração Pela Família’ (Que nenhuma família comece em qualquer de repente/Que nenhuma família termine por falta de amor/Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente/E que nada no mundo separe um casal sonhador!).

Todas as dependências do colégio estavam cheias, bem movimentadas. Várias oficinas aconteceram ao longo da manhã. O espaço gourmet com oficina culinária no Conjunto Desportivo Irmão Leão fez sucesso. As “Experiências Malucas” dos professores de ciências no Auditório Paulo Autran tiveram viés lúdico e a utilização das personagens da fadinha e da bruxinha facilitaram a interação, crianças de 7, 8, 9 anos demonstraram espontaneidade, respondendo a todas as questões expostas.

O Show Marthin Mágico lotou o Salão Nobre. No auditório Armando Bógus, dois clowns fizeram brincadeiras com crianças que adoraram cada segundo do espetáculo. Show de variedades, robótica, ginástica artística, oficina de desenho, oficina de jogos do “Super Cérebro”, xadrez, oficinas musicais interativas, entre outras atrações marcaram o dia.