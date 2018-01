Dia da família, encontro de sucesso ao estilo Marista.

“O Dia da Família, realizado no sábado, dia 14 de maio, foi muito especial. Em todas as oficinas oferecidas, crianças e pais transitaram nas dependências do Colégio, curtiram, dialogaram e aproveitaram para estreitar relacionamentos, inclusive com os docentes e funcionários da escola. Considero também que um dos pontos altos da ocasião refere-se à satisfação e à alegria dos professores e dos funcionários durante todo o evento, pois todos literalmente arregaçaram as mangas”, assim se manifestou Valentin Fernandes, Diretor Geral do Colégio Marista Arquidiocesano, sobre o sucesso do Encontro da Família Marista Arquidiocesano.

O evento, tradicional no Colégio, é dedicado a alunos do Infantil 2 ao 5° ano do Ensino Fundamental e tem o objetivo de reforçar a parceria família-escola a partir de oficinas, nas quais é possível que os parentes conheçam de perto o mundo das crianças, o ambiente educativo deles.

Na versão de 2016, tivemos diversas atividades, tais como: oficina de brincadeiras cantadas, de cultura da infância, de danças brasileiras, de culinária de doces e salgados e de canto; espetáculo Brincante e CIA, contação de histórias, show de variedades, show de mágica, Ginástica Artística, xadrez, prática de esportes (Futsal, Vôlei e Basquete), apresentação de zumba, apresentações de teatro, entre outras.

O Pátio Central lotou e a adesão nas oficinas surpreendeu. As atividades tinham roupagem cultural e muitos pais elogiaram. Como sempre, o dia foi memorável e acolhedor, ao estilo Marista!