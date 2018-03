Desafio da Fórmula 1 nas escolas

O Colégio Marista Arquidiocesano participa do Desafio Fórmula 1, competição multidisciplinar global que desafia os estudantes a projetarem, construírem e competirem com modelos de carro baseados nos carros da F1, manufaturados em um bloco polímero e movidos a gás CO 2 . A competição é aberta a escolas brasileiras com Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Para o Desafio da Fórmula 1, são utilizados conhecimentos sobre física, aerodinâmica, projeto, fabricação, branding, gráficos, liderança, trabalho em equipe, habilidades de mídia, patrocínios, marketing e estratégia financeira.

Os alunos são incentivados a usar ferramentas de software de design de ponta, além das últimas novidades em tecnologia de fabricação. Sugere-se também uso de ferramentas para a gestão dos projetos para comunicação e aferição da evolução dos mesmos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Projeto acontece de setembro de 2016 a abril de 2017, alinhando o calendário global da F1 ao calendário escolar. Finais Regionais poderão ser realizadas em março de 2017, dependendo do número de equipes e de sua dispersão geográfica. A Final Nacional será realizada em abril de 2017. Os vencedores da Final Nacional são elegíveis para competir na Final Mundial, que ocorre entre outubro e novembro de 2017.

“No exterior, o projeto é extremamente reconhecido, inclusive é vinculado à Fórmula 1. Para se ter uma ideia, a equipe grega (Boreas) conseguiu levantar 80 mil euros no ano passado para a competição internacional”, afirmou o professor de Física Henrique Giannini. “Estamos participando pela primeira vez de uma competição científica nacional e internacional”, acrescentou.

Mas, e os alunos do Arqui, como estão no projeto?

Criaram uma empresa que é uma escuderia de Fórmula 1 a partir de noções de empreendedorismo, finanças, marketing, trabalho em equipe, marketing das mídias sociais e, para além disso, os engenheiros da equipe que vão construir os carrinhos da F1. Já conseguiram patrocinadores para a equipe da Velo Racing. São eles: a empresa 3D Criar, Teckma Engenharia, Globalmag e Regina Cosméticos.

Para mais informações é possível acessar os sites: www.f1inschools.com.br e www.f1inschools.com ou enviar e-mail à equipe: velaracingbrasil@gmail.com.