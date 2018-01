Confira alguns momentos marcantes da Oliarqui 2016

Faz dez dias que a 31ª Oliarqui começou e a rotina do Colégio Marista Arquidiocesano continua agitada. Desde o dia 9 de setembro, a Comunidade Marista tem vivenciado o melhor do esporte.

A experiência sensorial começou com a apresentação que teve desfile das delegações, juramento dos atletas, hino cantado ao vivo pela aluna do 3º ano do Ensino Médio Ana Helena Marques de Souza Iervolino, apresentações artísticas, corrida da tocha e ritual da pira olímpica.

A experiência teve continuidade a partir de modalidades e faixas etárias variadas. Como de costume, a Olikids atraiu pais e familiares. Os pequenos jogaram futsal, vôlei e xadrez.

O Marista Arquidiocesano teve destaque no Voleibol juvenil na categoria mini masculino contra o Colégio Marista de Ribeirão Preto, jogo no qual venceu por 2 x 0. Outro jogo marcante foi o Voleibol juvenil feminino disputado entre o Arqui e o São Luís. Novamente o Arqui ganhou por 2 x 0.

Na modalidade Futsal, categoria sub-13 feminino, o Arqui venceu o Colégio Nossa Senhora das Graças (Gracinha) por 2 x 1.

O Marista Arquidiocesano venceu o Gracinha também no Handebol juvenil masculino, por 19 a 12.

No Basquete, o Arqui obteve um placar de 15 x 12 contra o Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos.

No Futsal, podemos destacar um jogo na categoria mirim masculino no qual houve empate entre o Arqui e o Nossa Senhora das Graças: 4 x 4.

No Handebol, em um jogo da categoria mirim feminino disputado entre o Arqui e o Pioneiro, o placar também terminou em empate: 8 x 8.

E no Vôlei, categoria sub-11 feminino, o destaque ficou por conta do jogo no qual o Arqui venceu por 2 a 1 o Mackenzie.

No Futsal, categoria Infantil sub-15 masculina, o Arqui venceu o Emilie de Villeneuve por 4 a 2.

Tivemos um resultado bem legal também no Handebol masculino mirim: Arqui 13 e João XXIII 8.

Na categoria mirim masculino do Voleibol, o Arquidiocesano venceu o João XXIII por 2 a 0.

Ainda dá tempo de prestigiar o esporte e curtir a olimpíada, que vai até o dia 24 de setembro, próximo sábado.

Ficou curioso para saber mais sobre os jogos? Acesse o link http://www.arquimarista.com/oliarqui/.