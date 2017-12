Colégio Marista Arquidiocesano participa de mutirão Bairro Lindo

Sábado de manhã, dia 28 de outubro, e a equipe de manutenção e de limpeza do Colégio Marista Arquidiocesano se concentrou no estacionamento da instituição de ensino, rumo ao quadrilátero das ruas Tirso Martins, Capitão Rosendo, Professor Tranquili, Jorge Tibiriçá para participar do mutirão Bairro Lindo, promovido pela Prefeitura Regional Vila Mariana em parceria com o Hospital Santa Cruz.

Os colaboradores varreram as calçadas, ajudaram a pintar as guias, auxiliaram no plantio de mudas, limparam as bocas de lobo, entre outras ações. “Nossos funcionários participaram da ocasião com muita energia, alegria e entusiasmo. Além de ajudarem na limpeza do bairro que os acolhe, aproveitaram para dar um exemplo de cidadania e de respeito à cidade de São Paulo”, afirmou Helena Abe, Gerente Administrativa do Marista Arquidiocesano.