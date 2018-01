Colégio Marista Arquidiocesano acolhe a Imagem Peregrina

Em 2017, comemoram-se os 300 anos de aparição da Imagem no rio Paraíba, na cidade hoje conhecida como Aparecida do Norte. A CNBB (Comissão Nacional dos Bispos do Brasil) preparou alguns eventos em comemoração a esta data. Um dos projetos preparados é o Rota 300, que se concretiza na peregrinação da Imagem de Nossa Senhora Aparecida às paroquias, comunidades e aos colégios católicos. O Colégio Marista Arquidiocesano faz parte deste itinerário.

“Estamos vivendo o ano Mariano nesse processo da peregrinação, da qual o Marista Arquidiocesano faz parte. Em 9 de março acolhemos a imagem Peregrina, o que nos coloca em sintonia com a Igreja que é celebrar os 300 anos da Nossa Senhora Aparecida. Estamos em sintonia nessa celebração”, afirmou Rafael Parente, Agente Pastoral do Colégio Marista Arquidiocesano.

“Foram três dias de visitações e orações em nossa capela e no domingo (12/03), às 20h00, teremos a missa aberta à toda comunidade educativa, momento em que teremos a oportunidade de agradecer as bênçãos alcançadas, renovar nossos desejos e estar junto à mãe Aparecida, nossa intercessora. A imagem ficará na instituição escolar até segunda-feira (13/03), quando será levada à outra escola que a acolherá”, explicou Wilson Machado da Silva, coordenador do Núcleo de Pastoral do Colégio Marista Arquidiocesano.

Um dia diferente

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A chegada da Imagem Peregrina mudou a rotina do Colégio Marista Arquidiocesano. Ela foi acolhida pelos alunos que estudam no período da tarde. Rezamos e a imagem ficou em exposição no Pátio Central até o fim do dia para que as famílias e os colaboradores pudessem fazer suas orações pessoais e comunitária. No dia 10 de março, ocorre uma programação com os alunos na Capela do Colégio.