Festival Champagnat movimenta toda a Comunidade Escolar

Junho é um mês bem intenso para a Comunidade do Marista Arquidiocesano, principalmente por conta do Festival Champagnat, evento de atividades interclasses, ações culturais, solidárias e educativas. O tema “Conservar o Meio Ambiente” converge com a temática da Campanha da Fraternidade “Biomas Brasileiros e Defesa da Vida”.

Os conceitos que mais marcam o acontecimento são: colaboração, solidariedade e respeito. A ideia principal é promover uma “competição” que contempla doação de sangue (Hemocentro HSP/Unifesp e Instituto Pró-Sangue), arrecadação de alimentos (arroz, feijão, macarrão, leite em pó, açúcar, óleo), produtos de higiene, roupas e cobertores.

“Muito mais do que o caráter competitivo, o objetivo do Festival é promover a solidariedade e o protagonismo juvenil. Muitas etapas do processo da comemoração são feitas pelos próprios alunos, como por exemplo, a elaboração de requerimentos simples quando há alguma reclamação, a elaboração de bandeiras que representam as classes, a mediação de possíveis conflitos, entre outros”, afirmou Rafael Parente, Agente de Pastoral do Colégio.

Apesar da abertura do festival acontecer no dia 26 de junho, as atividades começam bem antes. Há uma movimentação intensa em toda a Comunidade Marista para a arrecadação dos alimentos – para se ter uma ideia, no ano passado, foram coletados 30 toneladas de alimentos, 600 sacos de roupas e 500 cobertores.

“No dia 24 de junho as 30 organizações parceiras do Colégio Marista Arquidiocesano participam do Dia da Solidariedade. Com a ajuda dos alunos e educadores maristas, nos mobilizamos para organizar as doações e acolher nossos parceiros com muita alegria, de modo que os alunos possam conhecer as instituições que recebem os alimentos arrecadados durante o festival. Neste dia temos apresentações culturais e benção dos alimentos, conduzida pelo Padre Lisboa, capelão da escola”, afirma Djair Costa da Silva, Agente de Pastoral do Colégio.

O Festival Champagnat contempla alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. No segmento infantil, não há competição, o que apenas acontece do 6° ano do Fundamental em diante.

Histórico

Desde 1908 o Instituto Marista é responsável pelo colégio e ao longo dos anos o dia 6 de junho é celebrado pois comemora-se o aniversário do fundador da congregação marista, São Marcelino Champagnat.

Nos anos 40 o dia contava com missa, excursões e brincadeiras entre os alunos. A partir dos anos 70 tornou-se um grande festival, com fantasias, apresentações artísticas, bandeiras, gincanas e muita animação! Nas últimas décadas o Festival Champagnat tem unido alegria e solidariedade, pois durante a realização do evento toneladas de alimentos e produtos de higiene são arrecadados e encaminhados para instituições assistenciais que atendem crianças, jovens e idosos.