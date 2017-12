Celebrando a alegria de Ser Marista

De 14 a 20 de agosto, os Maristas viveram a Semana Vocacional Marista, tempo de reflexão sobre o sentido da missão da Congregação. Todos os educadores e educandos foram convidados a refletir com as crianças, adolescentes, jovens e adultos a temática “Maristas de Champagnat: do coração de Maria, vocações para o mundo”.

O Colégio Marista Arquidiocesano teve programação intensa, contemplando, em primeiro lugar, celebração com os docentes e estagiários. O dia 15 teve atenção especial por se comemorar oficialmente o Dia do Marista e os colaboradores da Manutenção e da Administração contaram com a celebração para aprofundar os valores Maristas relacionados ao conceito de ‘vocação’ (chamado, escolha).

“Pelo Batismo, somos chamados à uma vida cristã como filhos e filhas de Deus. No Instituto, encontramos leigos e leigas, irmãos e agregados capazes de dar uma resposta corajosa ao chamado de serem profetas e místicos do tempo atual, vivendo e concretizando sonhos conforme o carisma de São Marcelino Champagnat”, declarou Wilson Machado da Silva, Coordenador do Núcleo de Pastoral.

A parte pedagógica também teve um olhar atento da Pastoral. Alunos da Educação Infantil e do 1° ano celebraram o Dia do Marista a partir de intervenções que fortaleceram o sentimento de pertença ao Espírito de família e Espiritualidade. Tudo de modo descontraído, por meio de brincadeiras e de músicas. Houve utilização de diferentes linguagens, respeitando o tempo e a capacidade de abstração e de conhecimento de cada aluno.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Fundamental I, a celebração teve o “Show de Talentos”, apresentado pelos alunos do 4° ano. Atividades lúdicas também foram feitas, músicas foram escolhidas pelos alunos, os meninos pularam corda, tiveram à disposição painel para tirar fotos e contaram com a companhia constante dos pastoralistas. Claro que o clássico “Brilha Champagnat” foi entoado.

Nos segmentos do Fundamental II e do Ensino Médio, os estudantes vivenciaram espaços de encontro e de celebração da vida, reavivando a memória do Festival Champagnat e de outras intervenções de protagonismo juvenil, refletindo sobre a vocação de um jovem Marista. Vale destacar a participação de lideranças da PJM – alunos da 1ª série do Ensino Médio – e do Grêmio Estudantil do Colégio.

A divulgação do resultado da sala vencedora do Festival Champagnat 2017 foi um momento marcante da semana, reforçando a união entre as turmas.

E, para finalizar, no domingo, dia 20, houve partilha na chácara do Arqui. O momento contou com a participação de colaboradores da Rede Marista, incluindo as Unidades Sociais e a FTD Educação, o Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, além de algumas fraternidades.

Teve missa, piquenique, momento de reflexão, descontração e interação entre o Grupo e teve também atividade para os filhos dos colaboradores. Um momento bem familiar e aconchegante.

É inegável, Ser Marista é um privilégio!