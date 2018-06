Beatles, apimentando uma educação que inspira

Muito tem se falado da série Merlí que estreou na Catalunha e é exibida no Netflix. O enredo trata de um professor de filosofia que utiliza-se de métodos não convencionais para ensinar os alunos do Instituto Àngel Guimerà. Nas dinâmicas de Merlí, professor que dá nome a série, a filosofia aproxima-se do cotidiano dos jovens. Em cada aula, o mestre trata de um pensador ou mesmo de uma escola filosófica e a teoria está sempre associada à prática. Por vezes, há passeios e imersões de todos os tipos.

Mas afinal, o que tem a ver a série Merlí com a atividade promovida pela Professora de Inglês do Colégio Marista Arquidiocesano, Vanessa Pagnocca, sobre Beatles? O ponto comum está na educação transformadora e libertadora. A professora criou uma dinâmica que foi além da sala de aula. Alunos da 3ª série do Ensino Médio estavam estudando na disciplina de Língua Inglesa duas unidades e a tônica era a questão da autoimagem (Picture Yourself). Vanessa abordou o assunto, fazendo que os alunos refletissem em como enxergavam-se e, dentro desse contexto, utilizou o exemplo da banda britânica, passando por suas fases.

Explicou que a música Help! (And now my life has changed in oh so many ways/ My independence seems to vanish in the haze/ But every now and then I feel so insecure/ I know that I just need you like I’ve never done before) foi um pedido real de socorro, pois o grupo já não se identificava mais com a imagem correta e certinha, demonstrada pelos ternos e cabelos tão conhecidos pelo mundo todo. Logo depois, veio a fase do Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band na qual houve a predominância do colorido, com mais liberdade de criação e de execução nas músicas.

A teacher tratou também dos aspectos culturais, falou da relação do público com seus ídolos, do papel que exercemos na sociedade, entre outros aspectos. Para finalizar o ciclo, os estudantes foram convidados a comparecer à sala Paulo Autran. Na ocasião, foi exibido um documentário sobre a trajetória dos Beatles e, ao final do vídeo, a tela de projeção subiu e a banda Equipe Produções Audiovisuais estava no palco. Os quatro integrantes entoaram os clássicos dos rapazes de Liverpool para a plateia VIP.

Foi incrível e é justamente esse tipo de educação que Merlí promove na série a qual o Colégio Marista Arquidiocesano fomenta a cada dia. Parabéns a todos os envolvidos!