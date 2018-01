As juventudes de hoje

Terça-feira à noite, dia 29 de agosto, o Salão Nobre do Colégio Marista Arquidiocesano esteve repleto de jovens que têm algo em comum: fazem a diferença em termos de liderança.

No Fórum de Juventudes, alunos e ex-alunos ligados à PJM (Pastoral Juvenil Marista) mostraram seu protagonismo juvenil em uma atmosfera informal, sentados em almofadas, com flores, música e dinâmica.

O Fórum esse ano inaugurou a Formação de Lideranças Maristas, ação da PJM que visa a formação de animadores e coordenadores para os grupos de jovens da Pastoral; também esteve em sintonia com a comemoração do aniversário da PJM. Tivemos presentes jovens lideranças dos grupos da PJM, jovens do grupo de Voluntariado Marista e jovens das outras unidades Maristas de São Paulo.

Marisa Ester Rosseto, Diretora Educacional, comentou sobre a importância da juventude: “Vocês devem ter ouvido muitas vezes de muitas pessoas que vocês são o futuro, mas vocês já são importantes no presente, no hoje, no agora. Não sei se todos vocês sabem, mas, recentemente, fizemos o nosso PPP (Projeto Político Pedagógico), que foi feito a muitas mãos, e nele contemplamos um capítulo sobre o assunto “A escola para os jovens e suas juventudes” para ressaltar a importância de vocês em nossa instituição de ensino.

Gabriela Stephani, coordenadora da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de São Paulo; Karen Fukoshima, ex-aluna Marista e voluntária junto à População de rua no Sefras (Serviço Franciscano de Solidariedade); Pedro Rivelino, ex-aluno Marista e atuante na Pastoral Carcerária, graduando em Letras na USP; Jeniffer Ernesto, ex-aluna Marista pertencente ao Programa Ismart e membro do Movimento de Literatura e graduanda em Direito pela PUC-SP; e Victória Dandara, ex-aluna Marista pertencente ao Programa Ismart, participante da Cúpula Preparando Líderes Globais em Moscou participaram da mesa debatedora, compartilhando suas experiências, dando início ao debate sobre as Lideranças Jovens hoje.