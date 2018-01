Arquidiocesano recebe certificado de participação plena da Virada Inclusiva

O Marista Arquidiocesano participou no ano passado da 8ª Virada Inclusiva, evento realizado e coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O colégio, a partir da equipe do Arqui Fitness Center, é uma das organizações que contribuem com a virada por meio de atividades esportivas.

“Desta vez, o professor e mestre em Yoga Gerson D’áddio ministrou atividades de meditação e exercícios específicos aos deficientes visuais. Foram cerca de 20 participantes que puderam vivenciar novas formas de autoconhecimento. O resultado foi o melhor esperado. O Grupo Marista e a equipe do Arqui Fitness Center se orgulham de colaborar neste grandioso evento”, afirmou Alexandre Latorre, coordenador do Arqui Fitness Center.

Como reconhecimento pela parceria, a escola recebeu um certificado de participação plena. Vamos continuar a apoiar ações dessa envergadura.