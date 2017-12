Arqui participa do Torneio de Xadrez no Bandeirantes

O Colégio Marista Arquidiocesano esteve presente no Torneio de Xadrez do Colégio Bandeirantes, representado pelos alunos Ângelo Armellini Domenici, Enzo Cericato, Gabriel Kenzo Utida, Giovanni Baraldi Grego, Kevin Masa Dantas Goko, Pedro Rodrigo Biaggi e Leonardo Fagundes Pereira de Souza, pelos pais dos alunos e pelo professor de xadrez Edson Rodrigo da Silva.

O torneio aconteceu no dia 20/8/2017 nas dependências do Colégio Bandeirantes, teve início às 8h e término às 13h e contou com a presença de 11 escolas e 61 alunos, que foram divididos nas categorias sub 12, sub 14 e sub 16.

Destaque para a participação dos pais, de todos os alunos do Arquidiocesano e para o 1º lugar do aluno Leonardo Fagundes Pereira de Souza na categoria sub 16!