Arqui Fitness Center completa 15 anos

Por Alexandre Latorre, Coordenador do Arqui Fitness Center

O Arqui Fitness Center foi inaugurado no ano de 2002 com a desafiadora proposta de desenvolver um trabalho diferenciado para a comunidade no que se refere à atividade física e à melhoria da qualidade de vida.

Para isso, fizemos uma cuidadosa seleção de educadores físicos especializados e contamos com uma equipe que envolve avaliação física, médica e suporte de gestores, além da direção.

Desde o início, o espaço Fitness seguiu os preceitos da educação Marista, mostrando que muito além da melhoria da saúde, a atividade física engloba aprendizado e desenvolvimento espiritual.

Com essa filosofia os resultados foram certos. O Arqui Fitness começou a ser conhecido e tornar-se referência no mercado. Entretanto, tínhamos um desejo de ir além. O Fitness promoveu cursos e começou a fazer ações voluntárias, visitas em creches e hoje ainda mantemos o voluntariado a grupos de deficientes visuais.

Com o passar do tempo, criou-se uma enorme família. O acolhimento e o carinho entre alunos e profissionais fizeram do Fitness – como carinhosamente o chamamos – um ambiente de alegria, de descontração, de prazer e de sociabilização. Aqui, fazemos amigos todos os dias. Não são raros aqueles que frequentam o Fitness há longos anos.

O vínculo dessa família mesmo com aqueles que estiveram de passagem se mantém. Temos enorme orgulho em receber a frequente visita de antigos alunos e profissionais em nossas festas, aulas especiais e comemorativas. Este é o verdadeiro espírito Marista.